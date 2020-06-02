Мэр Нью-Йорка объявил о введении на сутки в мегаполисе комендантского часа
Власти Нью-Йорка намерены ввести в понедельник вечером в городе комендантский час до утра вторника в свете протестов и беспорядков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в Twitter мэр города Билл де Блазио.
"Нью-йоркцы, я поговорил с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, мы решили для обеспечения безопасности ввести в городе Нью-Йорк сегодня вечером комендантский час. Он вступит в силу в 23:00 и будет снят завтра в 05:00", - написал он.
Куомо заявил в Twitter: "Жители города Нью-Йорк, вы не должны выходить из дома после 23:00".
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