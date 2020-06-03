Трамп обвинил Байдена в политической слабости
Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента, претендента в кандидаты на президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена за его комментарии в связи с беспорядками в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сонный Джо (Байден - прим. ТАСС) в политике 40 лет, но ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы, но он даже не знает вопросов, - написал Трамп во вторник в Twitter. - Слабостью никогда не победить анархистов, грабителей и погромщиков. Джо политически слаб всю свою жизнь. Закон и порядок!"
Байден во вторник призвал Конгресс США незамедлительно принять меры для повышения качества работы полиции. По его словам, необходимы шаги для обеспечения полной подотчетности полицейских.
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