Facebook не нашла следов иностранного вмешательства в протесты в США

Руководство американской компании Facebook не обнаружило в одноименной социальной сети свидетельств иностранного вмешательства в протесты, вызванные смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее заявление, сделанное в беседе с журналистами главой отвечающего за кибербезопасность Facebook подразделения Натаниэлем Глейчером, приводит в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы активно отслеживали и к настоящему моменту не обнаружили свидетельств иностранного вмешательства или скоординированных несоответствующих действий с территории страны по отношению к этим протестам, - указал он. - Мы хотели бы предостеречь людей от того, чтобы они делали выводы, не основанные на очевидных свидетельствах иностранного вмешательства".

В четверг генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр заявил на пресс-конференции, что иностранные силы действуют "со всех сторон с целью приложить усилия, провоцируя большее насилие" в стране. Министр утверждал, что у него есть доказательства этих действий, однако не стал их предоставлять и не указал, о каких именно странах идет речь. "Много дезинформации распространяется таким образом. <...> У нас есть доказательства того, что некоторые из иностранных хакеров и групп, которые связаны с иностранными правительствами, сосредоточены на этой ситуации (вокруг протестов в стране - прим. ТАСС)", - утверждал министр.