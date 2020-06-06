При крушении одномоторного самолета в Калифорнии погибли три человека
Небольшой одномоторный самолет врезался в пятницу в склон горы в городе Редландс (штат Калифорния), погибли по меньшей мере три человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило местное подразделение телеканала CBS.
По его данным, на борту находились три человека, выживших нет. Подробности инцидента и причины случившегося телеканал не приводит.
Отмечается, что органы уведомили о произошедшем Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.
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