Губернатор Айовы приняла закон, запрещающий полицейским применять удушающие приемы

Губернатор американского штата Айова Ким Рейнолдс приняла закон, запрещающий применение удушающих приемов сотрудниками полиции. Ее слова приводит в пятницу телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тысячам жителей Айовы, вышедшим на улицы с требованием реформ с целью положить конец дискриминации по принципу цвета кожи, я хочу сказать, что это не завершение нашей работы. Это лишь начало", - указала губернатор на церемонии подписания законопроекта. Он был разработан после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканец Джордж Флойд умер от удушающего приема, который применили к нему при задержании 25 мая сотрудники правоохранительных органов.

CNN подчеркивает, что законопроект, который, получив одобрение губернатора, становится законом, предусматривает запрет на применение полицейскими удушающих приемов при задержании. Кроме того, он накладывает запрет на трудоустройство бывших сотрудников правоохранительных органов на территории данного штата в случае, если они были уволены за дисциплинарные нарушения. Вместе с тем прокуратура штата наделяется правом возбуждать уголовные дела в отношении полицейских в случае, если их действия привели к смерти человека.