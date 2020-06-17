Объявлена дата церемонии вручения премии «Эмми»
Церемония вручения награды телеакадемии США «Эмми» пройдет в воскресенье, 20 сентября, на телеканале ABC. Об этом в своем Twitter написал американский комик Джимми Киммел, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Он также сообщил, что будет ведущим церемонии.
«Я не знаю, где или как или даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию!» — написал Киммел.
Отмечается, что шоумен выступит в роли ведущего церемонии вручения этой премии в третий раз.
Имена номинантов премии 2020 года станут известны 28 июля.
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