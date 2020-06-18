Болтон заявил, что Трамп был готов в 2018 году поставить ультиматум о выходе США из НАТО

США 18 июня 2020 05:35 (UTC+04:00)
Болтон заявил, что Трамп был готов в 2018 году поставить ультиматум о выходе США из НАТО

Президент Дональд Трамп был готов поставить на саммите НАТО в Брюсселе в июле 2018 года ультиматум о возможном выходе США из альянса. Об этом говорится в новой книге бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая еще не поступила в продажу. Фрагменты из нее опубликовала в среду в своей электронной версии газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как она пишет, "Болтон вспоминает момент, когда на саммите НАТО летом 2018 года Трамп принял решение проинформировать союзников о том, что США выйдут из НАТО, если союзники не увеличат существенным образом расходы на оборону к январю [2019 года]". "Мы уйдем и не будем защищать тех, кто не [заплатил]", - гласило послание, которое Трамп надиктовал Болтону. Болтон будто пытался не допустить оглашения Трампом этой угрозы и встревожился еще больше, когда Трамп сказал ему: "Разве вы не хотите совершить нечто историческое?" - отмечается в материале The Washington Post.

По ее свидетельству, Болтон также нередко вспоминает о том, как Трамп отчитывал американский генералитет, "требуя вывода войск с Ближнего Востока, из Африки и Европы". На одном из совещаний с высшими чинами Пентагона, которое состоялось в часто посещаемом Трампом гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси), глава администрации США якобы сказал им на этот счет: "Я хочу уйти отовсюду".

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства.

Книга Болтона должна была выйти в свет в марте, однако ее публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату Болтона Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит секретную информацию и потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить публикации полного текста мемуаров, чтобы предотвратить нанесение ущерба позициям президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост президента США. Дональд Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года и отправил его в отставку через 18 месяцев.

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