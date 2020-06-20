Болтон рассказал о разговоре Трампа с Ким Чен Ыном о санкциях

Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, рассказал о разговоре американского лидера с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в ходе встречи в Сингапуре в 2018 году, написал Болтон в своих мемуарах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Reuters.

Глава Белого дома говорил лидеру Северной Кореи, что открыт для отмены введенных ООН ограничительных мер против КНДР и готов подумать над этим. Ким Чен Ын, в свою очередь, сообщил Трампу, что рад решению сторон следовать принципу «действие в обмен на действие», согласно которому после денуклеаризации Северной Кореи американская сторона пойдет на разного рода уступки.

По словам Болтона, лидер США также заявил о готовности сократить либо прекратить совместные с Республикой Корея военные учения.

Болтон подал в отставку осенью 2019 года, проведя на посту советника Трампа только полтора года. Президент, комментируя это решение, заявил, что причиной увольнения стали разногласия в позициях. Мемуары Болтона уже вызвали скандал. В среду, 17 июня, Министерство юстиции США подало в суд на Болтона. В ведомстве утверждают, что книга его мемуаров содержит секретную информацию, обнародование которой угрожает национальной безопасности.

США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Кореи с 2018 года. Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики, если соглашение состоится. Однако во время переговоров в начале октября 2019 года Пхеньян объявил об их провале. Вашингтон опроверг это заявление. В начале декабря представитель КНДР в ООН Ким Сонг заявил, что страна не нуждается в продолжении переговоров с США по вопросам денуклеаризации. По словам дипломата, это больше не входит в повестку переговоров с американской стороной.