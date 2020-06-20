Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Президент США Дональд Трамп по-разному относится к мировым лидерам, с кем ему довелось встречаться и вести переговоры, о чем в своих мемуарах написал отставной советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила британская The Guardian.

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".

В то же время, отмечает газета, "Трамп считает, что все, к чему прикасается французский президент Эмманюэль Макрон, "превращается в мусор".

При этом в тексте газеты вместо слова "мусора" используется непечатный термин.

Администрация Трампа в среду подала в суд экстренное заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня. Белый дом настаивает на том, что мемуары содержат секретную информацию.

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которой он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.