Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто в США не был настроен жестче по отношению к России, нежели его администрация, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он вновь заявил, что его предшественник Барак Обама был гораздо более мягок по отношению к Москве и проиграл.

"Смешно слушать заявление Джо Байдена о России, которое, очевидно, написали ему его начальники. Россия полностью переиграла администрацию Обамы и Байдена. Это было так очевидно, что Обама захотел изгнать их из G8. Тогда США были слабы во всем, особенно по отношению к России", - написал он в твиттере.