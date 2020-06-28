Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что никто в США не был настроен жестче по отношению к России, нежели его администрация, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Он вновь заявил, что его предшественник Барак Обама был гораздо более мягок по отношению к Москве и проиграл.
"Смешно слушать заявление Джо Байдена о России, которое, очевидно, написали ему его начальники. Россия полностью переиграла администрацию Обамы и Байдена. Это было так очевидно, что Обама захотел изгнать их из G8. Тогда США были слабы во всем, особенно по отношению к России", - написал он в твиттере.
Лента новостей
Фикрет Садыхов: Поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева 130 государствами мира вновь подтвердила его высокий авторитет в системе международных отношений
В Азербайджане выявлено 534 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 307, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Кенуль Нуруллаева: Мир поддержал инициативу Президента Ильхама Алиева направленную на спасение человечества
Руфиз Гонагов: Проведение специальной сессии Генассамблеи ООН против COVID-19 является одним из показателей лидерства и видения главы Азербайджана в глобальном масштабе
Принятие к исполнению предложения Президента Азербайджана в ООН напрямую связано с сильной позицией и значимостью нашей страны в мировом сообществе
Георгий Гахария: Соглашение об ассоциации является основой для нашей страны, на которой строится европейское будущее Грузии
Хикмет Бабаоглу: Предложение Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН получило большую поддержку