Tesla по цене акции опередила все автогиганты в мире

Производитель электромобилей Tesla заняла первое место в мире среди всех автомобилестроительных гигантов с самой высокой рыночной капитализацией. Об этом сообщили в среду эксперты телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Они обратили внимание на резкий скачок котировок акций Tesla на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду. Стоимость одной ценной бумаги компании Илона Маска в середине дня возросла на 4%, достигнув почти 1 120 долларов. Из-за этого рыночная капитализация предприятия приблизилась к $210 млрд.

По заключению CNN, Tesla таким образом обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, среди которых - японский автомобилестроительный гигант Toyota, лидер производства прохладительных напитков Coca-Cola, киностудия Walt Disney, Cisco Systems и Exxon Mobile. Исключение составили только 19 компаний, включая американского оператора сотовой связи AT&T, владеющего CNN.

Эксперты уточняют, что всплеск стоимости акций на бирже не превращает Tesla в самую рентабельную компанию. В первом квартале текущего года предприятие Маска, несмотря на пандемию нового коронавируса, поставила своим покупателям 88 400 электромобилей. Из них большинство - 76 200 - составляли Model 3 и Model Y. Кроме того было продано 12 200 электромобилей Model S и Model X.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.