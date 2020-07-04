Состояние Илона Маска увеличилось за неделю более чем на $5 млрд

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за неделю увеличил свое состояние на $5,2 млрд — до $46,3 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Forbes.

«Мне абсолютно все равно. Все эти цифры взлетают и падают, но по-настоящему важно лишь то, что мы создаем продукты, которые нравятся людям», — прокомментировал данную новость Маск.

Теперь миллиардер занимает 16-е место в списке самых богатых людей Соединенных Штатов. В аналогичном мировом рейтинге Маск находится на 22-й позиции.