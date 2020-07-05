Трамп пообещал продолжать борьбу против социализма в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна продолжит бороться с социалистическим режимом Мадуро в Венесуэле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, говорится в опубликованном сообщении Белого Дома.
«Народ Венесуэлы страдает под гнетом нелегитимного и тиранического режима, который намерен уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в открытой коррупции и эксплуатировать худший экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории», — сказал Трамп.
Он добавит, что США будет стремится к достижению «подлинной независимости» республики, а его администрация «всегда будет бороться с социализмом».
Свое обращение президент приурочил ко Дню независимости Венесуэлы.
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