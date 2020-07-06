Госдеп: обстрелы "зеленой зоны" Багдада представляют опасность не только для США

Ракетные обстрелы "зеленой зоны" Багдада - района, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства, - представляют опасность для всех, не только для Соединенных Штатов. Об этом, как передает Trend, заявил ТАСС представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о ракетном обстреле этого района.

"Нам известно о сообщениях о том, что ракета упала в международной зоне. Иракские службы безопасности ведут расследование. Угроза ракетных обстрелов представляет опасность не только для нас, но и для правительства Ирака, расположенных по соседству дипломатических миссий, жителей бывшей международной зоны и прилегающих районов", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что расположенное в "зеленой зоне" Багдада американское посольство подверглось обстрелу со стороны неизвестных. По данным иракского спутникового телеканала "Диджля", часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot.

По данным Al Arabiya, в понедельник по местному времени ракета упала на территории международного аэропорта иракской столицы. Как отметил телеканал, удар был нанесен по части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие, боеприпас не взорвался.