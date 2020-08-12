В США заявили, что вакцину от COVID-19 одобрят тогда, когда будет доказана ее безопасность

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешит использование американской вакцины от нового коронавируса только тогда, когда будет доказана ее безопасность. Об этом, как сообщается в среду в печатной версии газеты The Washington Post, заявил глава регулятора Стивен Хан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет таких обстоятельств, при которых FDA разрешит выпуск вакцины для использования населением, если не будет доказано, что она безопасна", - приводит издание слова Хана.

За вопросы, связанные с вакцинами, в FDA отвечает Центр биологических оценок и исследований (CBER). Как отмечает The Washington Post, руководитель этого подразделения FDA Питер Маркс, вероятно, в ближайшие несколько месяцев должен будет принять решение о том, достаточно ли эффективна и безопасна та или иная американская вакцина. "Это может быть одно из наиболее важных в истории ведомства решений, которое повлечет масштабные медицинские, экономические и политические последствия. <...> То, как будет принято решение, может повлиять на президентские выборы, а также на то, захочет ли достаточное для сдерживания пандемии и восстановления экономики число людей пройти вакцинацию", - пишет издание.

По словам самого Маркса, он осознает, что ответственен за то, чтобы это решение не принималось в спешке. Как в свою очередь заявил газете один из его коллег, Маркс "не будет играть в политические игры". "Если на него будут оказывать давление, он заявит об этом публично или, возможно, уйдет в отставку", - цитирует The Washington Post коллегу Маркса. Уверенность в том, что решение руководителя CBER будет беспристрастным выразил и экс-глава FDA Скотт Готлиб.