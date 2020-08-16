В США разрешили применять новый тест на коронавирус по образцу слюны
Власти США одобрили применение нового теста на заражение коронавирусом по образцу слюны, при котором не требуется брать мазок из носоглотки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как следует из документа, тест разработан учеными из Йельского университета, он называется SalivaDirect. По мнению помощника министра здравоохранения и социальных служб Бретта Джируара, "это еще одно новаторское решение, которое поможет уменьшить потребность в ограниченных ресурсах для проведения таких тестов".
В заявлении отмечается, что для применения SalivaDirect не требуется брать мазок, что избавляет пациентов от необходимости испытывать неприятные ощущения. Как констатировали в управлении, "образец слюны можно поместить в любую стерильную емкость". Узнать результат, как ожидается, можно будет во многих лабораториях в США. Как считают в ведомстве, при таком методе "потенциально снижается риск" заражения коронавирусом специалистов, которые проводят тест.
Глава управления Стивен Хан назвал тест новаторским, отметив, что этот метод позволяет снизить потребность в ряде важных компонентов. Он призвал частные компании сотрудничать с ведомством с целью "создания инновационных, эффективных средств, чтобы положить конец пандемии COVID-19".
"Это уже пятый одобренный Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов тест, при котором исследуют образец слюны", - говорится в документе. Как сообщил телеканал CNN, создатели SalivaDirect полагают, что стоимость его применения в США составит около $10. Это дешевле многих имеющихся в стране аналогов.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 5,34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 169,3 тыс. человек.