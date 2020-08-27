В Вашингтоне заявили, что Китай не запугает США запуском баллистических ракет

Соединенные Штаты и их союзники не будут запуганы запусками баллистических ракет, которые производит Китай. Такое мнение выразил на своей странице в Twitter спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если Китай думает, что запуски баллистических ракет каким-либо образом запугают Соединенные Штаты и наших союзников, они глубоко ошибаются", - написал он. Биллингсли прикрепил к записи ссылку на статью газеты South China Morning Post, которая сообщила, что Китай в среду осуществил запуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря "в качестве предупреждения США".

Речь идет о ракетах "Дунфэн-26B" и "Дунфэн-21D", которые могут поражать как наземные, так и морские цели, такие как авианосцы. Первая ракета, как утверждается, была запущена с территории северо-западной провинции Цинхай, вторая - с прибрежной восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в заданном районе акватории между островом Хайнань и Парасельскими островами, временно закрытом для судоходства в связи с учениями. Как подчеркнул источник газеты, пуски были призваны оказать сдерживающее воздействие на появление иностранных сил в этом регионе.

Запуски состоялись на следующий день после того, как МИД Китая выступил с утверждением о том, что американский разведывательный самолет U-2 вторгся в воздушное пространство Китая в районе военных маневров со стрельбами в акватории Бохайского залива. На этой неделе НОАК проводит масштабные морские учения в Бохайском заливе, Желтом и Южно-Китайском морях.

В последние месяцы США к раздражению Пекина заметно усилили свое присутствие в Южно-Китайском море, которое является объектом территориальных споров ряда государств региона о принадлежности расположенных там групп островов. Американские корабли, как утверждает Вашингтон, проводят там операции по "обеспечению свободы судоходства".