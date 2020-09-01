Первый полет корабля Starship на околоземной орбите пройдет в 2021 году

США 1 сентября 2020 05:43 (UTC+04:00)
Первый полет корабля Starship на околоземной орбите пройдет в 2021 году

Первый испытательный полет на околоземной орбите корабля Starship американской компании SpaceX, вероятно, пройдет в 2021 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил американский предприниматель Илон Маск, выступая на видеоконференции, посвященной проблеме полета человека на Марс.

Бизнесмена спросили, когда пройдет первый испытательный полет Starship на околоземной орбите, прототипы которого не поднимались выше 150 метров. "Вероятно, в следующем году", - ответил Маск. При этом он не исключил, что первые полеты Starship "могут не получиться" в связи с тем, что компания "работает на неизведанной территории". "Никто никогда не производил орбитальную ракету всецело многоразового использования", - добавил он.

Глава SpaceX выразил надежду, что предназначенный для полетов на Красную планету корабль должен "выполнить сотни миссий со спутниками, прежде чем полетит с людьми на борту".

"Мы достигли значительного прогресса. Что действительно мешает прогрессу для Starship, так это система производства. Год назад ничего не было, а сейчас у нас довольно крупные производственные мощности. Так что мы быстро производим все больше и больше кораблей", - отметил Маск.

Предприниматель считает необходимым и далее "наращивать производство", чтобы получить "сотни или тысячи" кораблей Starship. Он также рассказал, что компания начинает производство первого прототипа третьей ступени сверхтяжелой ракеты-носителя для Starship "на этой неделе". При этом SpaceX пытается упростить конфигурацию разгонного блока корабля при повышении его тяги.

В мае очередной прототип корабля Starship взорвался во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 метров. Космический корабль многоразового использования предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

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