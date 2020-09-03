В Белом доме считают, что соглашение между Израилем и ОАЭ ударит по Китаю и Ирану

Китай и Иран окажутся проигравшими от соглашения о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, считает помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Такое мнение он выразил в четверг в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сделка между ОАЭ и Израилем, по словам О'Брайена, "изменит положение дел на Ближнем Востоке". "Экономические, культурные связи достигнут фантастического уровня, - подчеркнул помощник президента США Дональда Трампа. - Начнется поступление значительных инвестиций". "Это потрясающая сделка для ее участников", - указал он.

"Больше всех проиграют [от этой сделки], определенно, Иран и Китай, - отметил О'Брайен. - Израильтяне получат новые источники капиталовложений, помимо США, и, я думаю, будут заключены множество сделок, которые вынудят китайцев уйти с израильского рынка технологий. Кроме того, я считаю, что грядет укрепление сотрудничества в сфере безопасности, что будет крайне невыгодно для Ирана".

Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.