SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship

Американская компания SpaceX провела 3 сентября очередные летные испытания прототипа корабля с, предназначенного для будущих полетов на Марс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNBC.

По его данным, запуск состоялся на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.

О каких-либо сбоях или возгораниях не сообщается. Компания Илона Маска успешно испытывает Starship второй раз за календарный месяц. Прошлый тестовый полет состоялся 5 августа.

В мае очередной прототип корабля Starship взорвался во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 м.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск 31 августа сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году.