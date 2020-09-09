Госдепартамент США продал здание экс-резиденции посла под Тель-Авивом
Госдепартамент США продал здание близ Тель-Авива, где располагалась резиденция американского посла до переноса посольства США в Иерусалим. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает во вторник Associated Press.
"Покупатель был выбран исключительно потому, что его предложение было самым выгодным", - сообщили в посольстве.
В посольстве не сообщили имя покупателя и приблизительная стоимость, однако израильские СМИ предположили, что цена комплекса превышает 80 млн долларов. Официально резиденция будет освобождена весной 2021 года.
Администрация президента США Дональда Трампа перенесла посольство из Тель-Авива в Иерусалим в 2018 году, вскоре после признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.
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