Помпео заявил, что США обеспокоены положением задержанных на юге Китая гонконгцев

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу выразил обеспокоенность положением задержанных на юге КНР "12 гонконгских продемократических активистов", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США глубоко обеспокоены в связи с тем, что 12 продемократическим гонконгским активистам, задержанным две недели назад у берегов Гонконга береговой охраной провинции Гуандун, было отказано в доступе к адвокатам по их выбору", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепа.

По словам Помпео, "местные власти пока не предоставили информацию об их состоянии, а также о [выдвинутых] против них обвинениях". "Мы ставим под вопрос заявление главы администрации Гонконга Кэрри Лам о приверженности защите прав жителей Гонконга, а также призываем власти обеспечить должный процесс [над задержанными]", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

В конце августа береговая охрана южной китайской провинции Гуандун сообщила о задержании в акватории к юго-востоку от Гонконга катера, на борту которого находились не менее 10 пассажиров. Позднее гонконгские СМИ сообщали о 12 задержанных, которые, предположительно, планировали добраться до Тайваня. Их подозревают в незаконном пересечении морской границы КНР. В полиции Гонконга и материкового Китая подтвердили, что среди них был гонконгский оппозиционер Энди Ли, задержанный ранее за нарушение закона о национальной безопасности Гонконга. Ранее на этой неделе глава администрации Гонконга сообщила, что суд над задержанными пройдет в соответствии с законами материкового Китая.

Гонконг является специальным административным районом КНР, но при этом имеет собственную законодательную и судебную систему, которая отличается от правовой системы материкового Китая.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение и создание в этом специальном административном районе органов госбезопасности с широким кругом полномочий.