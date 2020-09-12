Дым от лесных пожаров над США разглядели из космоса

Спутник Copernicus Sentinel-3 сделал фотографию, на которой видно шлейф дыма, который растянулся над западным побережьем Соединенных Штатов, где продолжают бушевать порядка 100 лесных пожаров, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Оранжевое облако покрыло часть Калифорнии, а также штата Вашингтон и Орегон. Как сообщает Европейское космическое агентство, дым распространился на 2 тысячи километров на запад от области, где бушует огонь.

Власти Орегона уже заявили, что из-за лесных пожаров будут эвакуированы порядка 10% местного населения, дома которых оказались в опасной близости к подступающему огню. В штате Калифорния сообщали, что жертвами лесных пожаров стали по меньшей мере 7 человек.