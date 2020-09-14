Трамп назвал Нобелевскую премию Обамы незаслуженной
Президент США Дональд Трамп высказался о получении бывшим главой государства Бараком Обамой Нобелевской премии, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
По его мнению, награда была получена политиком незаслуженно и «ни за что».
Глава Белого дома напомнил, что его предшественник получил Нобелевскую премию в скором времени после вступления в должность президента.
Трамп напомнил, что за последнее время был дважды номинирован на эту премию. Политик утверждает, что это благодаря его усилиям в разрешении сербско-косовского конфликта, а также арабо-израильского вопроса. Он также обвинил «фейковые СМИ» в том, что они не сообщили об этом.
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