Дым от пожаров в США достиг Европы

Дым от природных пожаров на западе США достиг не только восточного побережья страны, но и ряда государств северной части Европы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство The Associated Press.

Они обосновывают свое мнение снимками, сделанными со спутников. В настоящий момент погода благоприятствует восточному направлению потоков воздуха. "Временами достаточное количество дыма накладывается на воздушные потоки в верхних слоях, что обеспечивает общую тенденцию по всей стране. Сейчас это происходит снова", - приводит АP слова Мэтта Солума из отделения Национальной метеорологической службы США в Солт-Лейк-Сити (штат Юта). "Это определенно происходит не в первый раз", - добавил он.

Ким Ноултон из совета защиты природных ресурсов города Нью-Йорк обратила внимание на кроваво-красный закат, наблюдавшийся в мегаполисе во вторник. Ноултон объяснила явление повышенным содержанием в атмосфере вредных частиц, ассоциируемых с дымом от пожаров.

По данным телекомпании СNN, число жертв природных пожаров на западе США достигает 36. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон, Калифорния, Айдахо и Вашингтон. Всего в 10 западных штатах, по последним данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, полыхают 87 крупных лесных пожаров, некоторые из которых достигли рекордных показателей по своим масштабам. Их общая площадь составляет около 1,9 млн га.