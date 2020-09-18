Прокуратура Нью-Йорка предъявила новые обвинения партнерам адвоката Трампа

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила дополнительные обвинения двум лицам, которые выполняли поручения Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в уведомлении, поступившем в четверг в электронную базу суда Южного округа Нью-Йорка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прокуратура внесла некоторые изменения в изначальное обвинительное заключение, которые касаются Льва Парнаса и Дэвида Коррейи. "Добавлены два пункта на основании деяний, по которым уже выдвигались обвинения, - уточнила прокуратура. - Лев Парнас и Дэвид Коррейа также обвинены в сговоре с целью совершения электронного мошенничества на основании их деяний, не отраженных в первоначальном обвинительном заключении".

Речь идет о деле партнеров Джулиани - Парнаса, Игоря Фрумана, Андрея Кукушкина и Коррейи. По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, упомянутые четверо лиц нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некого украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.

Байден сейчас является главным соперником Трампа на предстоящих в ноябре в США президентских выборах.