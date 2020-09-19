Белый дом заявил, что все жители США получат возможность привиться от COVID-19 к апрелю

Власти США распределят к январю 2021 года более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса, а к апрелю возможность привиться будет у каждого американца. Об этом заявил в пятницу советник президента США Скотт Атлас, входящий в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на конец года у нас будут изготовлены более 100 млн доз", - сказал он на брифинге в Белом доме. Эти вакцины будут распределены в приоритетном порядке представителям уязвимых групп населения, а также медицинским сотрудникам, которые борются с коронавирусом. "Это произойдет самое позднее в январе", - подчеркнул Атлас.

"И, как мы говорили вчера, будут распределены сотни миллионов доз, чтобы люди могли привиться во время первого квартала, чтобы к апрелю у каждого американца, который хочет привиться, была возможность привиться", - добавил представитель рабочей группы. При этом, по его словам, "у всех будет возможность привиться, но никого не будут заставлять".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о том, что администрация США подготовила план распределения вакцины от коронавируса среди населения и планирует начать этот процесс в середине октября или немного позже.