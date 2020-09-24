США выделят в качестве гуманитарной помощи сирийцам еще $720 млн

США 24 сентября 2020 18:12 (UTC+04:00)
США выделят в качестве гуманитарной помощи сирийцам еще $720 млн

Правительство США намерено ассигновать в качестве гуманитарной помощи сирийцам еще более $720 млн. Об этом сообщил в четверг первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я с удовольствием объявляю о том, что Соединенные Штаты предоставят более $720 млн в качестве дополнительной гуманитарной помощи в рамках ответа на кризис в Сирии - как для сирийцев внутри страны, так и для отчаянно нуждающихся в регионе", - отметил первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства. Он выступил на интернет-конференции с участием представителей 10 крупнейших стран - доноров гуманитарной помощи. Это мероприятие было организовано Госдепартаментом США в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"За счет этого [нового пакета помощи] наша поддержка в целом с начала кризиса в Сирии превысит $12 млрд", - сказал Бигэн.

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