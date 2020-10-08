Коронавирус обнаружили у 34 сотрудников Белого дома и контактировавших с ними лиц

Новый коронавирус выявлен у 34 сотрудников Белого дома и знакомых с ними лиц. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе агентства насчитывается больше зараженных, чем смогла насчитать ранее телекомпания. Она исходила из цифры 24 человека в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 2 октября сообщил в "Твиттере", что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Как сообщил в среду лечащий врач американского лидера Шон Конли, у президента уже в течение суток не наблюдаются симптомы вызываемого коронавирусом заболевания.

За последние дни коронавирус был также обнаружен у старшего советника президента США Стивена Миллера, пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни и четырех ее заместителей, бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании хозяина Белого дома Уильяма Степина, личного помощника Трампа Ника Луны.