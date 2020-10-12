Губернатор Нью-Йорка может стать генпрокурором при избрании Байдена президентом США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо может занять пост министра юстиции - генерального прокурора США в случае победы кандидата в президенты Соединенных Штатов от демократов Джозефа Байдена на ноябрьских выборах. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в Национальной ассоциации губернаторов составляют планы на случай ухода Куомо с должности председателя этого объединения. Губернатор Нью-Йорка является на данный момент фаворитом на пост главы Минюста в будущей администрации Байдена. Другими менее вероятными кандидатами называются Салли Йейтс, занимавшая должность заместителя министра юстиции США в администрации Барака Обамы, и законодательница из Джорджии Стейси Абрамс.

Портал напоминает, что Байдена и Куомо объединяют давние приятельские отношения. Они знакомы с 1980-х, их дружба окрепла во время ликвидации последствий урагана "Сэнди" в 2012 году. Бывший вице-президент США также высоко оценивает профессиональные качества губернатора, проявленные во время нынешней пандемии коронавирусной инфекции. Байден считает, что в случае победы на выборах этому политику можно доверить расследование злоупотреблений в администрации республиканца Дональда Трампа, пишет портал.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.