Ураган "Дзета" обрушился на побережье Луизианы

Массовые отключения электричества произошли в среду на территории штата Луизиана, на который обрушился ураган "Дзета". Об этом сообщил портал poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в Луизиане обесточены 108 293 потребителя. В городе Новый Орлеан без света остались более 32 тыс. потребителей.

Как сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, центр атмосферного явления находится в 100 км юго-западнее Нового Орлеана. Скорость ветра в пределах "Дзеты" достигает 48,6 м/с, что соответствует второй категории и немного не дотягивает до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 10,8 м/с.