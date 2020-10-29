В результате урагана "Дзета" погиб человек

Ураган "Дзета" в среду привел к гибели одного человека в американском штате Луизиана. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отделение управления по чрезвычайным ситуациям в Новом Орлеане отреагировало на вызов в связи со смертельным поражением электрическим током, происшедшим из-за нарушения линии электропередач. Сейчас снаружи много опасностей", - информировало в своем Twitter ведомство, рекомендовав населению города оставаться в закрытых помещениях.

Губернатор штата Джон Бел Эдвардс в своем Twitter предупредил жителей штата о множестве повреждений ЛЭП. Эдвардс напомнил о технике безопасности во время стихийного бедствия, в том числе об аккуратном обращении с переносными электрогенераторами. Их нельзя размещать и оставлять включенными внутри закрытых помещений, а также около открытых дверей и окон домов.

По данным портала poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в стране, в Луизиане обесточены уже 556 874 потребителя.

Как сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, центр атмосферного явления находится как раз над Новым Орлеаном. Скорость ветра в пределах "Дзеты" снизилась до 37,5 м/с, что соответствует все еще второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 11,4 м/с.