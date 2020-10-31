Трамп считает, что поддержка испаноговорящих граждан США поможет ему переизбраться
Президент США Дональд Трамп уверен, что поддержка испаноговорящих граждан страны поможет ему победить на предстоящих выборах главы государства. Об этом политик заявил в обнародованном в пятницу интервью в письменном виде, которое он дал мексиканской газете "Универсаль", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Знаешь, что поможет мне победить? Невероятная поддержка, которую мне оказывает испаноговорящее сообщество, - отметил хозяин Белого дома. - Это очень работящие люди, американские патриоты, которые не хотят видеть нашу экономику закрытой".
По словам Трампа, представители этого сообщества верят "в свободу и возможности для отдельных личностей и семей", а не в наращивание контроля и регулирования со стороны бюрократии. "Мы выиграем эти выборы с беспрецедентной поддержкой испаноговорящих", - добавил президент США.
Говоря об отношениях с Мексикой, Трамп указал, что в настоящее время они лучше, чем когда бы то ни было ранее. "Моя политика помогла вновь сделать нашу страну великой, и мы сохраним ее великой, а когда дела у нашей страны идут хорошо, они также хорошо идут у Мексики, - считает Трамп. - Когда экономика США сильна и когда США уважают в мире, это хорошо для Мексики".
Латиноамериканская республика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордного уровня в 614,5 млрд долларов.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в начале июля провел в Вашингтоне переговоры с Трампом в ходе своего первого зарубежного визита в качестве главы государства. Стороны обсудили вступление в силу нового торгового соглашения Канады, Мексики и США (USMCA, или T-MEC в испанском варианте), взаимодействие в борьбе с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, а также экономическое восстановление после пандемии.
Предстоящее голосование в США
Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Напарниками Трампа и его соперника Джозефа Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, выступают Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над Хиллари Клинтон.
Согласно последним данным политологического сетевого ресурса Real Clear Politics (RCP, "Риэл клир политикс", "По-настоящему ясная политика"), Байден опережает Трампа в среднем на 7,4 процентного пункта по популярности среди избирателей.