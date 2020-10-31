Трамп утверждает, что американцы в случае победы Байдена лишатся электричества и отопления

Американцы лишатся отопления зимой, у них не будет электричества, если кандидат от демократов на пост главы государства Джозеф Байден одержит победу на запланированных на 3 ноября президентских выборах. Такое мнение высказал в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин. Его выступление транслировали местные новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Байден поклялся уничтожить всю американскую нефтяную промышленность, не будет фрекинга (добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта - прим. ТАСС), энергоносителей. <...> Зимой не будет отопления, летом не будут работать кондиционеры, не будет электричества. <...> Вам так повезло, что я ваш президент!" - утверждал американский лидер.

Через некоторое время, выступая перед сторонниками уже в штате Миннесота, Трамп расширил этот список: "Не будет ни школ, ни выпускных, ни свадеб, ни Дня благодарения, ни Рождества, ни четвертого июля (День независимости США - прим. ТАСС), ничего не будет. У американской молодежи не будет будущего".

В связи с введенными губернатором Миннесоты Тимом Уолзом ограничительными мерами президент выступал перед небольшой группой сторонников. "Ваш губернатор-демократ пытался не допустить нашей встречи", - утверждал Трамп. Его речь в Миннесоте заняла чуть более 20 минут, что не характерно для его выступлений, которые обычно продолжаются более часа. Так, в пятницу в Висконсине он выступал перед сторонниками около 70 минут, столько же перед этим и в штате Мичиган.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что Байден в случае победы на выборах введет целый ряд ограничений на добычу углеводородов. Американский лидер регулярно заостряет внимание на критических высказываниях демократов относительно фрекинга. Байден отмечал, что готов запретить применение данного метода на землях, которые принадлежат федеральным властям США.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.