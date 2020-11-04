В перестрелке в Неваде погибли четыре человека
Четыре человека погибли, один ранен во вторник в результате стрельбы в городе Хендерсон (штат Невада). Об этом сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, поводом для вызова органов правопорядка стал звонок человека, сообщившего о вероятной стрельбе в многоквартирном доме в Хендерсоне. Полицейские обнаружили тела двух человек и третьего подозреваемого. Последний умер от полученных ранений в автомобиле на парковке около дома.
Позднее была обнаружена третья жертва перестрелки. Еще один человек с огнестрельными ранениями доставлен в местную больницу.
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