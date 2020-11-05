Минюст США разрешил присутствие вооруженных федералов в центрах подсчета голосов

Министерство юстиции США уведомило в среду работников прокуратуры о допустимости присутствия вооруженных агентов федеральных служб в центрах подсчета избирательных бюллетеней для расследования возможных нарушений, допущенных в ходе прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в соответствующем пояснении представителя Минюста, направленном по электронной почте, говорится, что запрет на присутствие вооруженных федеральных агентов на избирательных участках в день проведения выборов не распространяется на их присутствие там или в местах подсчета избирательных бюллетеней по завершении этого дня. "Закон не запрещает вооруженным сотрудникам федеральных правоохранительных ведомств реагировать, расследовать или предотвращать совершение преступлений по федеральному уголовному праву на закрытых избирательных участках или в других местах, где ведется подсчет избирательных бюллетеней", - цитирует газета электронное послание представителя министерства юстиции.