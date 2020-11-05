В предвыборном штабе уверены, что Байден победит в штате Невада

Демократ Джозеф Байден одержит победу в колеблющемся штате Невада (6 голосов выборщиков), что позволит ему набрать необходимые для победы в борьбе за Белый дом 270 голосов выборщиков. С таким заявлением выступила в четверг на пресс-конференции менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон. Трансляция ведется на сайте демократа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Неваде [бывший] вице-президент [Байден] лидирует с преимуществом в 8 тыс. голосов. Наши данные гласят, что мы одержим там победу", - указала О'Мэлли Диллон. Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. По оценкам телеканала Fox News, в Неваде Байден, который заручился сейчас голосами 264 выборщиков, опережает на 0,6 процентного пункта республиканца Дональда Трампа по итогам обработки 75% бюллетеней.