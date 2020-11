Сторонники Трампа протестуют после прогнозов о победе Байдена на выборах

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали акции протеста в нескольких американских штатах после публикации в субботу ведущими СМИ прогнозов, согласно которым победу на выборах одержал демократ Джозеф Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Атланте (штат Джорджия) у здания, где заседает местное законодательное собрание, собрались около тысячи сторонников американского лидера. Они, как передает агентство Associated Press (AP), скандируют: "Это еще не конец!" Они обвиняют американские средства массовой информации в фальсификациях.

В Финиксе (штат Аризона) в субботу не менее тысячи сторонников Трампа пришли к центру, где обрабатывают бюллетени. Участники акции призывали не считать президентские выборы в стране завершенными. Они выражали уверенность в победе республиканца.

В Лансинге (штат Мичиган) встретились две группы манифестантов: лица, поддерживающие Трампа, а также участники движения "Жизни темнокожих имеют значение". По данным AP, имело место "жесткое противостояние", во время которого люди толкали друг друга и кричали. Позже напряженность спала.

По данным газеты USA Today, акции в поддержку Трампа проходят в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина). О случаях массовых беспорядков во время манифестаций в стране информации пока не поступало.

Во многих городах США празднуют победу Байдена. В их числе Филадельфия (штат Пенсильвания), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорк (штат Нью-Йорк).

Прогнозы о победе Байдена

Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press (AP), Байден уже получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост президента.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.