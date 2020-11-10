В США зафиксировали более 10 млн случаев заражения коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 10 млн. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в понедельник на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям университета, в США подтверждено 10 018 278 случаев инфицирования коронавирусом. Количество летальных исходов составило 237 742. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

В США регистрируется более 100 тысяч новых случаев заражения уже четыре дня подряд. 5 ноября было подтверждено 121 888 случаев, 6 ноября - 126 480, 7 ноября - 128 412, 8 ноября - 105 927. Предыдущий пик пришелся на 30 октября.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С тех пор коронавирусом в мире заразились почти 50,4 млн человек, более 1,25 млн умерли.