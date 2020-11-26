Трамп заявил, что демократы прибегли к махинациям, но все равно проиграли выборы

Демократическая партия США использовала махинации на нынешних президентских выборах в стране, однако все равно потерпела поражение. С таким утверждением выступил действующий президент США республиканец Дональд Трамп, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы", - сказал глава американской администрации.

Таким образом, он в очередной раз отказался публично признать, что победу на выборах одержал его соперник - демократ Джозеф Байден.