Байден считает, что нынешний век будет американским столетием

Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, выразил уверенность в том, что XXI век будет "американским столетием". Соответствующее заявление он сделал во время телеобращения к американцам по случаю отмечаемого в четверг праздника - Дня благодарения. Его выступление транслировала телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сколь бы тяжелым ни был для нас нынешний День благодарения, мы должны мечтать о больших достижениях, и у нас светлое будущее, - заявил он. - Я никогда не был настроен столь оптимистично в отношении будущего Америки, как сейчас. Я твердо верю, что XXI век будет американским столетием".

"Мы построим экономику, которая будет ведущей в мире, мы будем лидерами в мире за счет силы нашего примера, а не за счет демонстрации нашей силы, мы будем лидерами в вопросах климата и спасем планету, мы разработаем методы лечения раковых заболеваний, болезни Альцгеймера и диабета, мы окончательно искореним расизм в нашей стране", - добавил политик.

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению 16-го президента страны Авраама Линкольна (1809-1865). В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться каждый четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Господу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы, которые принесли с собой диковинную птицу - индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения.