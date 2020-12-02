Власти США сократят продолжительность карантина до 10 суток

Власти США сократят до 10 суток максимальную продолжительность карантина для людей, которые контактировали с носителями коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

По его данным, директор ЦКПЗ Роберт Редфилд уже уведомил вице-президента США Майкла Пенса и членов возглавляемой им рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом о том, что в ближайшее время будут изданы обновленные рекомендации по самоизоляции в условиях пандемии. Если ранее срок карантина для людей, которые контактировали с носителями инфекции, составлял две недели, то вскоре он будет сокращен до 10 дней. А при условии прохождения теста на наличие инфекции, давшего отрицательный результат, срок обязательного карантина будет составлять всего неделю.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что, по мнению специалистов ЦКПЗ, смягчение требований может способствовать тому, что люди станут более охотно соблюдать самоизоляцию. "Мы действительно считаем, основываясь на результатах нашей работы и некоторых научных исследований, что при условии тестирования можно сократить необходимую продолжительность карантина", - указывал в беседе с изданием представитель ЦКПЗ Генри Уолкер.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в США превышает 13,7 млн человек, от последствий COVID-19 умерли уже свыше 270 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. Наибольшее число случаев заражения выявлено в штате Техас (1 250 482), за ним следуют Калифорния (1 244 588) и Флорида (1 008 166).