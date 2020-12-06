Трамп допустил наличие у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений

Президент США Дональд Трамп допустил наличие у Соединенных Штатов "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений, не пояснив, что имеется в виду во втором случае. Соответствующее заявление действующий американский лидер сделал в субботу, выступая перед сторонниками в штате Джорджия на мероприятии в поддержку республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, переизбирающихся в Сенат Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас сейчас самые лучшие, самые современные вооружения за всю историю нашей страны", - отметил Трамп на первой с момента проведения всеобщих выборов встрече со своими сторонниками. "У нас есть новейшие истребители, новейшие бомбардировщики, новейшие ракеты - гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые [вооружения]", - указал американский лидер. При этом Трамп не пояснил, что конкретно подразумевается под "гидрозвуковым" оружием, и лишь дал понять, что принцип его работы напрямую связан с водой.

"У нас все это есть. У нас есть ракеты, которые движутся в семь раз быстрее, чем любая другая ракета в мире", - заключил глава Белого дома. Ранее Трамп в комментариях относительно американских военных разработок неоднократно допускал оговорку, называя гиперзвуковые ракеты "гидрозвуковыми".