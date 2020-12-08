Трамп заявил, что выборы в США прошли на уровне страны третьего мира

Всеобщие выборы в США прошли на уровне страны третьего мира, они были "полностью сфальсифицированы". Такое мнение высказал в понедельник американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выборы были сфальсифицированы. Если вы посмотрите на разные штаты, выборы были полностью сфальсифицированы. Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает", - утверждал глава государства.

"Они [демократы] называют это сбоями. Сбои не были сбоями, их [демократов] поймали на рассылке тысяч голосов, которые, кстати, все были против меня", - считает Трамп. "В ближайшие пару дней вы увидите много чего важного", - указал он.

Президент также подчеркнул, что все в порядке со здоровьем его личного адвоката 76-летнего Рудольфа Джулиани, который ранее заразился новым коронавирусом. "С ним все хорошо. Никакой температуры, и он позвонил мне сегодня [в понедельник] утром. Он был первый, кто мне позвонил", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

В конце прошлого месяца Трамп также сравнил США со страной третьего мира в связи с американской технической инфраструктурой, которая используется при голосовании.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.