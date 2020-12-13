Федеральный суд в Висконсине отклонил иск Трампа по пересмотру итогов выборов

Федеральный суд в штате Висконсин в субботу отказался пересмотреть результаты выборов 3 ноября. Судья Бретт Людвиг отклонил соответствующий иск президента США Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу было прекращено производство по обращению с требованием признать недействительными более 221 тыс. бюллетеней в этом штате. Адвокаты республиканца Трампа настаивали на том, что бланки в округах Милуоки и Дейн были поданы с нарушением установленных процедур.

Губернатор Висконсина Тони Эверс уже сертифицировал результаты выборов, подтвердив, что выиграл демократ Джозеф Байден. Он одержал верх с отрывом примерно в 20 тыс. голосов избирателей. Победа в Висконсине дает кандидату в президенты США 10 голосов выборщиков.

Байден заручился на всеобщих выборах поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее нынешний глава администрации США не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей. Пока действия юристов Трампа не увенчались успехом. По последним данным, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн.

Американская избирательная система является архаичной, непрямой и крайне запутанной. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они 14 декабря должны собраться в столицах своих штатов и провести собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената и на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января должны быть утверждены. 20 января пройдет церемония инаугурации президента США.