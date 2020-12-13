UPS и FedEx заявили о готовности к транспортировке первых партий вакцины от COVID-19 в США

Почтовая компания UPS готова приступить к транспортировке первых партий вакцины от нового коронавируса, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

"UPS перевезет вакцину от COVID-19, разработанную BioNTech и Pfizer, в течение первых дней в штаты, которые определила Pfizer. Соответствующие заказы получены нами от представителей "Операции невероятная скорость" и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний", - говорится в тексте. Как уточнила UPS, ее сотрудники сначала доставят вакцину с фармацевтического завода в Каламазу (штат Мичиган) на склад в Луисвилле (штат Кентукки), откуда на следующий день самолеты будут развозить партии по конкретным городам и штатам.

Аналогичное сообщение опубликовала в пятницу почтовая компания FedEx.

Как информировал ранее в субботу один из руководителей программы "Операция невероятная скорость", начальник Командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США, генерал Гас Перна, первые партии вакцины решено доставить в 636 точек. 14 декабря грузы поступят в 145 мест, 15 декабря - в 425, на следующий день - в 66.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрило обращение BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95% после второй дозы, одному человеку требуется введение двух доз препарата. Он должен храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре два-восемь градусов не более пяти дней). Для перевозки выпущены специальные изотермические контейнеры с датчиками глобальной навигационной системы GPS.