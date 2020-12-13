Гейтс заявил, что передача дел Трампом Байдену осложняет распределение вакцины от COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что передача дел от администрации республиканца Дональда Трампа команде демократа Джозефа Байдена осложняет распределение вакцины от нового коронавируса в США. Такое мнение Гейтс высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главу благотворительного фонда, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией, попросили прокомментировать данные, что переходная команда Байдена до сих пор не получила от администрации Трампа подробный план распределения в стране вакцины от коронавируса. "Процесс передачи дел является осложняющим ситуацию фактором, но новая администрация выражает желание опираться на мнение подлинных экспертов и не выступать с нападками на них", - ответил Гейтс.

Он позитивно расценил подготовку командой Байдена плана первоочередных мер по борьбе с распространением COVID-19 в США. "Я доволен тем, как избранный президент Байден и его команда отбирают кадры и намечают приоритеты для решения проблемы", - сказал он. Гейтс надеется на то, что администрация демократа при таком подходе обеспечит США не последнее место в мире в эффективности подавления эпидемии.

Университет Джонса Хопкинса подтвердил, что число людей, умерших за сутки в США от последствий COVID-19, достигло самой высокой отметки за все время пандемии - 3 309. Предыдущий пик был подтвержден 9 декабря - 3 124 летальных исхода. 15 апреля в течение 24 часов от коронавируса умерли 2 752 человека. По данным университета, в США выявлено более 16,07 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 297 864 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден заявил, что одержал верх. Баллотировавшийся на второй срок Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.