Конгрессмен-республиканец призвал однопартийцев к борьбе за победу Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США из Республиканской партии Мо Брукс призвал однопартийцев в нижней палате Конгресса поддержать его попытку оспорить результаты голосования коллегии выборщиков, назвав победу демократа Джо Байдена "незаконной". Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает издание Hill.

"В этом нет ничего необычного, закон очень понятный, у Палаты представителей вместе с Сенатом США есть законное право принимать или отвергать заявки от штатов с такими несовершенными избирательными системами, не заслуживающими нашего доверия", - сказал Брукс, представляющий в Палате представителей штат Алабама.

Если Брукса поддержит хотя бы один сенатор, в Палате представителей и Сенате начнутся дебаты и голосование по этой теме.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник поздравил Джо Байдена и признал его победу.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.

Действующий президент страны Дональд Трамп по-прежнему не признает поражение и обещает продолжать попытки оспорить результаты выборов через суды.