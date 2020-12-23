Байден не стал отрицать участия в президентских выборах в 2024 году

Избранный президент США Джозеф Байден не стал отрицать возможность своего участия в выборах главы государства в 2024 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во время пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) демократа спросили, объявит ли он в следующем месяце о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, чтобы "не показаться хромой уткой". "Я не собираюсь быть хромой уткой. Просто наблюдайте за мной", - ответил избранный глава государства.

"Хромой уткой" в США, как правило, называют президента, который вскоре покинет свой пост. В данном случае имелось в виду, намерен ли демократ оставаться на посту американского лидера всего один срок.

Как сообщил в воскресенье информационный портал Axios, действующий президент США Дональд Трамп не станет до инаугурации Байдена объявлять о своем участии в следующих выборах главы государства. По его информации, республиканец отказался от этой идеи, которую он ранее рассматривал, в связи с тем, что его заявление об участии в выборах в 2024 году может быть воспринято сторонниками как отказ от дальнейшей борьбы за пересмотр итогов выборов, состоявшихся в стране в ноябре.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Тем не менее республиканец Трамп не признает поражения и требует проведения пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены, в том числе и Верховным судом США.

Инаугурация следующего главы вашингтонской администрации состоится 20 января.