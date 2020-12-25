В Пентагоне обсуждают действия на случай введения Трампом военного положения

Командование Вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, тайком от действующего президента Дональда Трампа обсуждает сценарий своих действий на случай решения республиканца ввести военное положение до инаугурации 20 января избранного главы государства демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщил в четверг журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным этих источников, упомянутые выше дискуссии ведутся втайне от Белого дома и сторонников Трампа в командовании американских ВС. Составляются планы конкретных шагов в том случае, если поступит приказ ввести в столицу регулярные войска и обеспечить порядок на время инаугурации и переходного периода. В Пентагоне не исключают, что действующий президент страны мобилизует своих многочисленных сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти будущей администрации Байдена. Допускается и практически нереальный сценарий, при котором Трамп задействует войска для захвата оборудования, предназначенного для обработки избирательных бюллетеней, и постарается каким-либо образом добиться пересмотра результатов ноябрьских выборов.

Источники издания выражают крайнее беспокойство тем, что Минобороны могут втянуть в подобный кризис. "Президент в настоящий момент из-за коронавируса наделен беспрецедентными чрезвычайными полномочиями. Это обстоятельство может убедить его, особенно если он прислушивается к мнению определенных своих сторонников, в том, что он обладает неограниченной властью и выше закона", - приводит журнал мнение источника из числа генералов в отставке. Он признал, что президент США, являющийся верховным главнокомандующим ВС страны, в исключительных обстоятельствах вправе объявлять военное положение, однако военные однозначно не подчинятся каким-либо приказам, чреватым нарушением закона.